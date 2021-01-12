Дискуссия была "непростой": у Зеленского рассказали, о чем Ермак разговаривал с Козаком в Берлине

Во вторник, 12 января, в Берлине на уровне советников Украины, России, Германии и Франции прошли переговоры по Донбассу в рамках встречи «нормандской четверки». Об этом сообщили в Офисе президента.

С украинской стороны участвовал глава Офиса президента Андрей Ермак, с российской — заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Переговоры длились около шести часов.

Сообщается, что стороны коснулись всех вопросов повестки дня — от безопасности до гуманитарных. Дискуссия была непростой, но носила конструктивный характер.

Во встрече также участвовала спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Хайди Грау.

По словам представителя России Дмитрия Козака, окончательных решений найти не удалось, но встреча была в какой-то степени полезной, передает «Интерфакс-Украина».

Напомним, с 27 июля 2020 года на Донбассе объявлено полное прекращение огня. Но боевики все равно ведут провокационные обстрелы, в результате которых гибнут и получают ранения украинские военнослужащие.

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