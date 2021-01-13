Конор МакГрегор «смог себе позволить отель Тупицкого»

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор МакГрегор отдыхает в Дубае на вилле Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah. Ранее в СМИ появилась информация, что глава КСУ Александр Тупицкий тоже остановился на королевской вилле в Дубае, посуточная аренда которой составляет более 300 тысяч гривен.

Фото двух туристов, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, опубликовал в Facebook журналист Михаил Ткач.

«На фото один из самых богатых и популярных спортсменов мира Конор МакГрегор на фоне виллы Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah в Дубае, которую он опубликовал 5 часа назад. А это глава Конституционного суда одной из беднейших стран Европы Александр Тупицкий. Что их объединяет? Они отдыхают в одном отеле. Потому что они могут себе это позволить», — с сарказмом отметил Ткач.

Одни из комментаторов подхватили иронию журналиста. Они пишут, что МакГрегор не там работает, а Тупицкий может себе позволить гораздо больше, чем ирландец. Другие фолловеры нашли отличие в том, что спортсмен отдыхает за свои деньги, а Тупицкий за налоги украинцев, у которых, в основном, доходы мизерные, а глава КСУ ежемесячно получает около 500 тысяч гривен зарплаты — вот и не знает, куда их деть.

Напомним, недавно в сети появилось интервью с главой КСУ Тупицким, который опроверг информацию о своем дорогостоящем отдыхе и пообещал задекларировать расходы на отпуск в ОАЭ в годовой декларации.

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