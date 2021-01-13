«За майбутнє» созывает внеочередные сессии местных советов для моратория на повышение «коммуналки»

Депутаты от партии «За майбутнє» созывают внеочередные сессии областных и городских советов для согласования обращения к президенту, правительству и Верховной Раде относительно установления экономически обоснованных коммунальных тарифов и введения моратория на их повышение минимум на один год. Об этом говорится на сайте политсилы.

«Партия „За майбутнє“ требует введения моратория на повышение коммунальных тарифов до конца года. Мы уже подготовили соответствующий законопроект и вскоре зарегистрируем его в Верховной Раде. Но для того, чтобы парламент не „похоронил“ эту инициативу, свое слово должны сказать громады. Решение о проведении внеочередной сессии уже приняли Волынский, Хмельницкий и Полтавский областные советы, которые запланировали созывы 14, 15 и 21 января соответственно. В ближайшее время аналогичные решения утвердят Киевский, Запорожский, Житомирский, Ровенский, Тернопольский, Черниговский и Львовский областные советы. Ожидаем, что и другие регионы присоединятся к нашей инициативе. Чтобы достичь результатов, надо делать реальные шаги», — заявил лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица.

Кроме моратория, среди требований партии — увеличение субсидий для малообеспеченных категорий граждан и проверка обоснованности установленных правительством тарифов.

«Ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которыми с 1 января 2021-го были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду», — отмечено в обращении.

Также в политсиле отметили необходимость подготовки и принятия соответствующих изменений в Государственный бюджет на 2021 год, которыми должно быть предусмотрено выделение достаточной суммы средств для покрытия потребности в льготах и субсидиях социально незащищенных слоев населения.

«Осуществить проверку законности и обоснованности увеличения стоимости энергоносителей, введенного в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», — говорится в обращении на сайте партии.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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