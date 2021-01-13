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Политика

Ермак пообещал наказать фигурантов санкционного списка США

18:22 13 января 2021
ермак

В команде президента Владимира Зеленского нет единого мнения, как реагировать на санкции США против ряда высокопоставленных украинцев. Советник Михаил Подоляк считает, что у Зеленского нет причин лично реагировать на инцидент — пусть с комментариями выступают депутаты и партийцы «Слуги народа». А вот глава Офиса президента Андрей Ермак уже поспешил заверить англоязычную аудиторию, что реакция будет.

«Вне зависимости от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США», — говорится в заявлении Ермака в Twitter.

Среди тех лиц, на которых были наложены американские санкции, оказался депутат от «Слуги народа» и глава киевской областной партийной ячейки Александр Дубинский.

Президента уже упрекнули за молчание: несмотря на то, что под санкциями оказался представитель его команды, глава государства не то, что не отреагировал, но даже никак не прокомментировал решение Соединенных Штатов. Не последовало реакции и от партийного офиса «Слуги народа».

Фото president.gov.ua

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