Медведчук назвал причину для отставки правительства

1 января 2021 года обещанное Зеленским двукратное понижение тарифов обернулось существенным ростом цен на газ для населения и тарифов на другие жилищно-коммунальные услуги. Неудивительно, что после этого в стране началась волна протестных акций с требованием снизить тарифы ЖКХ. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал повышение коммуналки.

«Пытаясь в очередной раз обмануть население, Кабмин заявил о наработке двух подходов, которые позволят существенно снизить стоимость голубого топлива для населения, намеренно „забыв“ при этом о росте тарифов на водоснабжение и водоотвод, производство тепловой энергии, а также об отмене льготного тарифа на поставку электроэнергии», — сказал политик.

Он напомнил, что по инициативе Минэнерго власть предложила установить с 1 февраля 2021 года цену на газ по формуле «цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину».

«Показательно, что, исходя из заявления Минэнерго, по этой формуле предлагается отпускать газ государственной компании „Укргаздобыча“ для так называемых уязвимых потребителей, а не импортируемый газ. Таким образом, абсурдность предложения Витренко — Зеленского заключается в том, что цена газа собственной добычи, например добываемого в Харьковской или Полтавской области, не будет учитывать расходы на транспортировку от Дюссельдорфа до точки входа в Украину. А главное — сохраняется схема импорта российского газа по виртуальному реверсу якобы из немецкого газового хаба (NCG) газовыми операторами из стран, которые вообще не добывают природный газ. Алогичность этого предложения заключается еще и в том, что себестоимость газа внутренней добычи не превышает и $ 100 за тысячу кубометров, тогда как стоимость газа на европейских хабах существенно выше», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, правительственными постановлениями № 315 и № 758 прежняя власть легитимизовала преступную формулу «Дюссельдорф+», в результате использования которой граждане, промышленные и другие потребители стали дополнительно платить за стоимость транспортировки природного газа от немецкого газового хаба (NCG) к виртуальной торговой точке на территории Словакии, а также за стоимость транспортировки природного газа от виртуальной торговой точки до западной границы Украины.

«Мы с коллегами по фракции неоднократно обращались с официальными запросами в НАБУ и КМУ относительно незаконности ценообразования на газовом рынке. Власть проигнорировала представленные нами факты. Депутатами нашей фракции также были зарегистрированы такие законопроекты: № 2126 — об отмене ренты и НДС на газ, идущий на нужды населения; № 1122 — определяющий формулу средней цены газа с учетом стоимости импортируемого газа и газа собственной добычи; № 3323 — предусматривающий списание задолженности за отдельные виды коммунальных услуг для самых незащищенных слоев населения», — подчеркнул Медведчук.

По словам парламентария, партия ОПЗЖ предложила комплекс мер по урегулированию вопросов ценообразования в сфере ЖКХ.

«Только тогда, когда будут приняты эти законопроекты, предусматривающие действенные механизмы снижения тарифов, граждане Украины получат экономически обоснованные платежки, отвечающие в полной мере уровню их платежеспособности. Повышение тарифов для граждан Украины должно быть остановлено, а правительство — отправлено в отставку», — резюмировал политик .

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