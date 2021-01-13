27.95 / 28.19 33.87 / 34.31
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Порошенко подловили в самолете и задали неудобный вопрос

20:00 13 января 2021
Петр Порошенко

Экс-президента Петра Порошенко, возвращавшегося с отдыха, ветеран АТО спросил по поводу выбора места празднования «казацкого Рождества». Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

Петр Порошенко летел в самолете в Украину с отдыха на Галапагосских островах. Ветеран «Азова» Максим Ярош спросил у него, почему он «променял казацкое Рождество на острова». Бывший президент не ответил на вопрос, а его жена Марина начала возмущаться, что их с супругом снимают на видео.


Ветеран АТО решил продолжить разговор после приземления в аэропорту Амстердама, но теперь Ярош обвинил Порошенко в воровстве во время войны и заявил, что вместо отдыха на островах экс-президент должен помогать раненым бойцам в госпиталях.

Порошенко ответил Ярошу, что тот в своих обвинениях повторяет российскую пропаганду.

Напомним, подписчики, комментируя обращение Петра Порошенко в соцсети, нахамили бывшему президенту.

370

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ольга Фреймут

«Третьего ребенка выбросили ради второго мужа?» Фреймут получила «укол» от подписчицы

Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

Эллерт и Мишина

«Ты мой рыгунчик»: нежности «холостячки» Мишиной с Эллертом подняли на смех

Оля Полякова

Шикарный особняк Поляковой показали с высоты птичьего полета

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер