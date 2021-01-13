Порошенко подловили в самолете и задали неудобный вопрос

Экс-президента Петра Порошенко, возвращавшегося с отдыха, ветеран АТО спросил по поводу выбора места празднования «казацкого Рождества». Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

Петр Порошенко летел в самолете в Украину с отдыха на Галапагосских островах. Ветеран «Азова» Максим Ярош спросил у него, почему он «променял казацкое Рождество на острова». Бывший президент не ответил на вопрос, а его жена Марина начала возмущаться, что их с супругом снимают на видео.

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Ветеран АТО решил продолжить разговор после приземления в аэропорту Амстердама, но теперь Ярош обвинил Порошенко в воровстве во время войны и заявил, что вместо отдыха на островах экс-президент должен помогать раненым бойцам в госпиталях.

Порошенко ответил Ярошу, что тот в своих обвинениях повторяет российскую пропаганду.

Напомним, подписчики, комментируя обращение Петра Порошенко в соцсети, нахамили бывшему президенту.

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