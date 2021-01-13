Мэр Ивано-Франковска оскандалился шуткой об утопленнике

Мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива рассмешила история с утонувшим жителем города. Поиски пропавшего мужчины затягивались, и этот вопрос был вынесен на совещание у городского головы, сообщает Telegram-канал Регіоналіті.

Марцинкив отнесся к случившемуся с насмешкой. «Та он уже поплавал и пошел домой… Та всплывет сам, чего вы», — заявил мэр под дружный смех подчиненных.

Напомним, Марцинкив на посту мэра Ивано-Франковска и ранее отличался неординарными решениями. Так, в ответ на введение «карантина выходного дня» городской голова объявил субботу и воскресенье рабочими днями, чтобы иметь повод игнорировать распоряжение Кабмина.

Фото ruslan. martsinkiv/Facebook

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