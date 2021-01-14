Заподозренная в романе с Саакашвили Ясько прокомментировала их совместное фото

«Слуга народа» Елизавета Ясько, которую на посту главы делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы сменила ее коллега по фракции Мария Мезенцева, не исключила, что негатив нынешнего руководителя Офиса президента могло вызвать совместное фото парламентария с экс-главой ОП Андреем Богданом и нынешним главой исполкома Национального совета реформ Михеилом Саакашвили.

Так, в интервью изданию «НВ» нардеп ответила на вопрос о том, могло ли фото стать причиной недовольства руководства Офиса президента и почему она лишилась своего поста.

«Возможно. Но это не главное. Это больше, чем просто фото с Богданом, которого, как мы знаем, очень не любят во власти. Причина моего устранения — проукраинская позиция и твердые убеждения по актуальным вопросам», — заявила Елизавета Ясько.

Напомним, что после того, как фото появилось в сети, высказывались предположения о том, что у Елизаветы Ясько — роман с Михеилом Саакашвили.

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