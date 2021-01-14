Закупкой COVID-вакцин занимается бывший гомеопат, задолжавший государству 1 миллиард гривен, – СМИ

Несмотря на наличие профильного министра и соответствующих ведомств, вопрос вакцинации украинцев от коронавируса курирует советник главы Офиса президента Михаил Пасечник. «Деловая столица» в своем расследовании публикует подробности его биографии.

Как отмечается в публикации, Пасечник — не новичок в медицинской сфере. Он работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения и дважды возглавлял Государственную службу лекарственных средств и изделий медицинского назначения. В то же время он получил ученую степень кандидата фармацевтических наук, защитив диссертацию на тему «Создание гомеопатического лекарственного средства на основе яда пчелиного».

«Вполне вероятно, что такое высокое положение повлияло на выдачу ему научного звания, хоть гомеопатия и признана мировым сообществом лженаукой», — комментируют журналисты.

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения и даже украинский Минздрав предупреждали об опасности гомеопатии, Пасечник разработал учебник по технологии гомеопатических препаратов для студентов вузов и открыл сеть гомеопатических аптек «Фалби».

«Для развития своего бизнеса „Фалби“ обратилась в государственный „Укрэксимбанк“ за кредитом, надеясь, что рынок гомеопатии будет расти и дальше. Банк открыл сети аптек кредитную линию на 40 млн евро. Половину этой суммы „Фалби“ потратила на строительство логистического центра в Киевской области», — говорится в расследовании.

Через несколько лет, говорится в расследовании, популярность гомеопатии сошла на нет, а сеть «Фалби» оказалась должна государственному «Укрэксимбанку» около 1 млрд гривен.

«Банк подавал множество судебных исков о взыскании долга и успешно их выигрывал. Проблема в том, что взыскивать было практически нечего, а распродажа залогового имущества по состоянию на 2020 год позволила вернуть банку всего 185 млн из миллиарда», — говорится в расследовании.

Ранее СМИ писали, что во время работы на посту начальника Гослекслужбы Пасечник закупал за бюджетные средства у «своих» фирм лекарства по стоимости 500% от рыночной.





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