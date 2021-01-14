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Политика

Речь Кернеса впечатлила звезду «Дома-2»

13:49 14 января 2021
кернес

Знаменитые речи Геннадия Кернеса с вплетением нецензурной лексики и грубых сравнений оказались слишком непристойными даже для звезд «Дома-2». Бывшая участница реалити-шоу, а сейчас российская телеведущая и блогер Алена Водонаева собрала подборку цитат Кернеса и с иронией озаглавила: «Дипломатично».

В подборке есть цитата Кернеса про «кнопку». Фраза прозвучала на сессии горсовета и адресовалась харьковским активистам, требовавшим отставки мэра.

Также Водонаева вспомнила резкую реакцию Кернеса, когда чиновница на совещании жевала жвачку. Вошли в сборник и цитаты с телеэфиров. «Я вас потеряю», — грозил мэр тем, чьим поведением был недоволен.

Напомним, о смерти Кернеса стало известно 17 декабря 2020 года. Перед этим мэр Харькова три месяца находился в берлинской клинике «Шарите», где лечился от коронавирусной инфекции.

Фото city.kharkov.ua

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