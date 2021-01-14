Смешко призвал Зеленского к досрочным выборам Рады и президента

Экс-глава СБУ, бывший начальник ГУР Минобороны Игорь Смешко уверен, что Украине необходимы досрочные парламентские и президентские выборы. Об этом он заявил в интервью изданию «ГОРДОН».

По мнению Смешко, у власти в Украине находятся некомпетентные люди, которых надо сменить.

«Мы говорим о президенте, его большинстве в парламенте и сформированном Кабинете Министров или о хороших мальчиках? Мальчиках, которые сели не в свои кресла и увидели, что они не в состоянии запустить экономику, не в состоянии наполнить бюджет, не в состоянии побороть коррупцию и сделать верховенство права, не в состоянии подрихтовать государственные механизмы, которые не работают», — сказал Игорь Смешко.

По его словам, сначала необходимо провести парламентские выборы, но затем могут понадобиться и выборы главы государства.

«А если президент так будет дальше себя вести… Если он хочет быть честным человеком, он должен сказать: «Я не представлял себе задачи, которые стоят перед страной. Я не представлял, что у меня нет кадрового резерва. Я не представлял, каких людей нужно подбирать… Ребята, вы меня простите, но я хочу остаться порядочным и честным человеком, поэтому давайте сначала парламентские выборы проведем, а потом, очевидно, надо готовить и досрочные президентские выборы», — сказал Смешко.

Напомним, в случае досрочных выборов в Раду возможна широкая коалиция между ОПЗЖ и «Слугой народа».

Фото: Facebook Игоря Смешко

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