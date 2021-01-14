В Раде одобрили сокращение нардепов до 300

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики в ходе онлайн-заседания 14 января рекомендовал парламенту принять в окончательной редакции президентский законопроект о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

По данным члена комитета, нардепа Сергея Демченко («Слуга народа»), за соответствующее решение проголосовали 17 из 22 членов комитета.

«После годового перерыва Комитет по вопросам правовой политики вернулся к рассмотрению президентского законопроекта № 1017 от 29 августа 2019 года и дал зеленый свет на уменьшение состава народных депутатов Украины с 450 до 300. Теперь, очередь только за голосованием парламента», — написал Демченко в своем Facebook.

Таким образом, в случае, если закон поддержат на пленарном заседании, уже следующий состав парламента может быть сокращен.

Отметим, что сокращение численности депутатов ВР нашло поддержку граждан и во время всеукраинского опроса от президента Зеленского.

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