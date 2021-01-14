28.00 / 28.24 33.87 / 34.29
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

В Раде одобрили сокращение нардепов до 300

17:34 14 января 2021
Зал заседаний Верховной Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики в ходе онлайн-заседания 14 января рекомендовал парламенту принять в окончательной редакции президентский законопроект о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

По данным члена комитета, нардепа Сергея Демченко («Слуга народа»), за соответствующее решение проголосовали 17 из 22 членов комитета.

«После годового перерыва Комитет по вопросам правовой политики вернулся к рассмотрению президентского законопроекта № 1017 от 29 августа 2019 года и дал зеленый свет на уменьшение состава народных депутатов Украины с 450 до 300. Теперь, очередь только за голосованием парламента», — написал Демченко в своем Facebook.

Таким образом, в случае, если закон поддержат на пленарном заседании, уже следующий состав парламента может быть сокращен.

Отметим, что сокращение численности депутатов ВР нашло поддержку граждан и во время всеукраинского опроса от президента Зеленского.

68

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
осадчая

«А где варенички?!» Показавшей праздничный стол Кате Осадчей пришлось оправдываться

Анатолий Евдокименко

Подавшийся в фотомодели внук Софии Ротару «построил» родственников

Олег Винник

И спавшие с плеч бретельки: Винник обнял жену на страстном моменте песни

Филипп Киркоров

Украинский телеведущий Владимир Остапчук не сдержал мата при виде Филиппа Киркорова

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер