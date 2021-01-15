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Политика

Деньги на вакцинацию оказались в руках экс-главы Гослекслужбы, уличенного в коррупции, — СМИ

10:27 15 января 2021
Пасечник
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Правительство намерено потратить на вакцинацию населения от коронавируса более 15 млрд гривен. Управлять процессом назначен бывший чиновник Минздрава Михаил Пасечник, которого ранее обвиняли в крупных махинациях с препаратами, пишет Realist.

«Сегодня Пасечник занимает должность советника главы ОПУ Андрея Ермака, и его непосредственная близость к 15 млрд гривен на вакцинацию вызывает не просто беспокойство, а реальные опасения за судьбу этих миллиардов. Предыдущий послужной список Пасечника буквально кричит о том, что за деньгами нужно смотреть в оба, иначе многие рискуют так и остаться без вакцины или, что наиболее вероятно, переплатить за нее втридорога», — предупреждает СМИ.

В материале напомнили, что в 2002—2005 годах Пасечник работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения и возглавлял Государственную службу по лекарственным средствам.

«Как стало известно из отчета КРУ и расследования парламентской комиссии, в этот период «за бюджетные средства чиновники Минздрава закупали у «своих» фирм лекарства для государственных больниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке. «Своей» оказалась аптечная сеть «Фалби», принадлежащая Пасечнику, который во главе Гослекслужбы формировал перечень закупаемых препаратов в который включал только лекарственные средства тех производителей, с которыми у «Фалби» были заключены договора», — говорится в материале.

После того, как Пасечник потерял пост в Минздраве, его аптечная сеть обанкротилась, задолжав государственному «Укрэксимбанку» порядка 1 млрд гривен кредитов.

В 2014 году Пасечник вновь вернулся на должность главы Гослекслужбы и выдал разрешение на импорт в Украину кодеиносодержащего индийского препарата «Кодтерпина», из которого в кустарных условиях производят наркотики.

«При расследовании всплыло имя одного из крупнейших игроков отечественного рынка фармацевтики — Петра Багрия. И название одного из входящих в его группу предприятий — одесского завода „Интерхим“. Он является крупнейшим в Украине производителем кодеиновых препаратов. Пасечника называли ставленником группы Петра Багрия, и его действия на посту главы Гослекслужбы это только подтверждали», — говорится в расследовании.

Ранее СМИ писали о том, что Пасечник через свои аптеки «Фалби» развивал рынок гомеопатических препаратов и во время работы в Миндздраве получил степень кандидата наук за диссертацию на тему «Создание гомеопатического лекарственного средства на основе яда пчелиного».

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