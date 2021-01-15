Деньги на вакцинацию оказались в руках экс-главы Гослекслужбы, уличенного в коррупции, — СМИ

Правительство намерено потратить на вакцинацию населения от коронавируса более 15 млрд гривен. Управлять процессом назначен бывший чиновник Минздрава Михаил Пасечник, которого ранее обвиняли в крупных махинациях с препаратами, пишет Realist.

«Сегодня Пасечник занимает должность советника главы ОПУ Андрея Ермака, и его непосредственная близость к 15 млрд гривен на вакцинацию вызывает не просто беспокойство, а реальные опасения за судьбу этих миллиардов. Предыдущий послужной список Пасечника буквально кричит о том, что за деньгами нужно смотреть в оба, иначе многие рискуют так и остаться без вакцины или, что наиболее вероятно, переплатить за нее втридорога», — предупреждает СМИ.

В материале напомнили, что в 2002—2005 годах Пасечник работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения и возглавлял Государственную службу по лекарственным средствам.

«Как стало известно из отчета КРУ и расследования парламентской комиссии, в этот период «за бюджетные средства чиновники Минздрава закупали у «своих» фирм лекарства для государственных больниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке. «Своей» оказалась аптечная сеть «Фалби», принадлежащая Пасечнику, который во главе Гослекслужбы формировал перечень закупаемых препаратов в который включал только лекарственные средства тех производителей, с которыми у «Фалби» были заключены договора», — говорится в материале.

После того, как Пасечник потерял пост в Минздраве, его аптечная сеть обанкротилась, задолжав государственному «Укрэксимбанку» порядка 1 млрд гривен кредитов.

В 2014 году Пасечник вновь вернулся на должность главы Гослекслужбы и выдал разрешение на импорт в Украину кодеиносодержащего индийского препарата «Кодтерпина», из которого в кустарных условиях производят наркотики.

«При расследовании всплыло имя одного из крупнейших игроков отечественного рынка фармацевтики — Петра Багрия. И название одного из входящих в его группу предприятий — одесского завода „Интерхим“. Он является крупнейшим в Украине производителем кодеиновых препаратов. Пасечника называли ставленником группы Петра Багрия, и его действия на посту главы Гослекслужбы это только подтверждали», — говорится в расследовании.

Ранее СМИ писали о том, что Пасечник через свои аптеки «Фалби» развивал рынок гомеопатических препаратов и во время работы в Миндздраве получил степень кандидата наук за диссертацию на тему «Создание гомеопатического лекарственного средства на основе яда пчелиного».

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