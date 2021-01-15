Добкину Порошенко показался пьяным на «президентском» видео

Украинский политик Михаил Добкин, собравшийся бороться за кресло мэра Харькова, прокомментировал недавнее видео с Петром Порошенко от Telegram-канала «Харьков ПЗДЦ».

В ролике пятый президент Украины рассказывает молодым украинцам, как стать не просто политиком, а президентом.

«Нужно любить Украину, нужно делать все, чтобы люди вас поддержали. Но я уверен, что современное поколение украинцев имеет огромное количество кандидатов, рожденных в независимой стране, у которых все получится. Так что мечтайте и побеждайте!» — сказал Порошенко в ролике, записанном его однопартийцем Алексеем Гончаренко.

Посмотрев видео, Добкин спросил у своих подписчиков: «Мне одному показалось, что Петр Алексеевич бухой?»

На вопрос Добкина пока никто не ответил.

Напомним, на днях Петра Порошенко подловили в самолете, когда он возвращался с отдыха, и забросали его неудобными вопросами.

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