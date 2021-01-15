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Политика

Зять Медведчука получил в России высокую должность

11:23 15 января 2021
Виктор Медведчук

Исполняющим обязанности главы компании «Россети» назначен Андрей Рюмин — супруг дочки украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука Ирины.

Как передает «Интерфакс-Украина», Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию РФ, объединяющую в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные, а также региональные распределительные электросетевые, сменив на этом посту Павла Ливинского, чьи полномочия досрочно прекратил совет директоров ПАО.

Отмечается, что новому руководителю «Россетей» Андрею Рюмину 40 лет, он работал в «Объединенной энергетической компании» (сначала замгендиректора, а позже и главой), занимался предпринимательской деятельностью, работал гендиректором «Россети Ленэнерго».

Ранее Виктор Медведчук сообщал, что его супруга Оксана и сын Богдан «проверили на себе» российскую вакцину против коронавируса во время поездки в оккупированный Россией Крым.

Фото Виктора Медведчука с партийного сайта.

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