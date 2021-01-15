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Политика

Курьезная «анальная» опечатка в решении суда привлекла экс-генпрокурора Рябошапку

11:50 15 января 2021
Рябошапка

Экс-прокурор Украины Руслан Рябошапка, который после увольнения проживает с семьей за границей, отреагировал на опечатку в решении Днепропетровского окружного админсуда.

Часть сканокопии документа опубликовал в Facebook Александр Леменов. В решении суда по иску о кадровой аттестации прокуроров вместо слов «загальні здібності» было написано «анальні здібності».

На что Рябошапка написал, что теперь знает, как проводить реформу судей.

Напомним, в Украине больше двух месяцев продолжается конституционный кризис. 27 октября КСУ обнародовал решение о фактической отмене антикоррупционной реформы. В ответ президент инициировал роспуск Конституционного суда. Зеленский также отстранил от должности главу КСУ Александра Тупицкого. Во власти заговорили «о глобальной реформе судебной системы».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»










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