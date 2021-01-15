Будет жарко: «слуги народа» соберутся, чтобы обсудить скандалы с Ясько и Дубинским

Появилась предварительная информация, что 25 января состоится заседание парламентской фракции «Слуга Народа», сообщает в своем Telegram-канале нардеп этой партии Юлия Гришина.

«На повестке дня, уверена, как и все последние дни, будут тарифы и другие актуальные темы. Считаю необходимым также рассмотреть вопрос о санкциях, введенных против Александра Дубинского. И заслушать Лизу Ясько, недавно уволенную с должности главы украинской делегации ПАСЕ. Пусть все свои обвинения в сторону членов собственной фракции выскажет нам в глаза», — написала Юлия Гришина.

Ранее сообщалось, что Ясько больше не руководит делегацией Украины в ПАСЕ.

Напоминаем, в США ввели санкции против семерых украинских политиков — в этот список попал и Александр Дубинский.

Фото: скриншот видео

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