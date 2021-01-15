28.02 / 28.26 33.84 / 34.25
Киев: -10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Будет жарко: «слуги народа» соберутся, чтобы обсудить скандалы с Ясько и Дубинским

18:29 15 января 2021
Елизавета Ясько

Появилась предварительная информация, что 25 января состоится заседание парламентской фракции «Слуга Народа», сообщает в своем Telegram-канале нардеп этой партии Юлия Гришина.

«На повестке дня, уверена, как и все последние дни, будут тарифы и другие актуальные темы. Считаю необходимым также рассмотреть вопрос о санкциях, введенных против Александра Дубинского. И заслушать Лизу Ясько, недавно уволенную с должности главы украинской делегации ПАСЕ. Пусть все свои обвинения в сторону членов собственной фракции выскажет нам в глаза», — написала Юлия Гришина.

Ранее сообщалось, что Ясько больше не руководит делегацией Украины в ПАСЕ.

Напоминаем, в США ввели санкции против семерых украинских политиков — в этот список попал и Александр Дубинский.

Фото: скриншот видео

120

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
«Боже, яка красіва»: Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

"Боже, яка красіва": Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

Олег Винник

И спавшие с плеч бретельки: Винник обнял жену на страстном моменте песни

Олег Винник

«Господи, Боже мой!» Олег Винник не сумел сдержать эмоции на шоу «Голос країни»

Волочкова показала свои жуткие метаморфозы с ногами

Волочкова показала жуткие метаморфозы с ногами

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер