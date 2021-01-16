28.05 / 28.31 33.78 / 34.25
Киев: -15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

За объявление Кернеса мэром без присяги главе теризбиркома светит до трех лет: прокуратура открыла дело

13:48 16 января 2021
Геннадий Кернес

Харьковская областная прокуратура открыла производство в отношении председателя Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой. Именно она объявила избранным городским головой Геннадия Кернеса без повторного принесения им присяги. Об этом сообщила в Facebook депутат Харьковского горсовета от партии «Слуга народа» Алина Мустафаева, которая прикрепила ответ прокуратуры на свое обращение.

Так, в сообщении прокуратуры указано, что производство открыли 11 января 2021 года. Дело расследует Главное управление Нацполиции в Харьковской области, процессуальное руководство — за группой прокуроров Харьковской областной прокуратуры.

Производство открыли по ч. 1 статьи 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 283 до 567 тысяч грн), исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, первая сессия депутатов нового, VIII созыва Харьковского городского совета 9 декабря 2020 года признала отсутствующего в Харькове Геннадия Кернеса мэром города даже без присяги.

Тогда с трибуны сессии председатель городской ТИК Ольга Мозговая, зачитав постановление о регистрации Кернеса мэром Харькова, отметила: в соответствии со статьей 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» присягу дает только лицо, впервые избранное на должность поселкового, сельского или городского головы.

Мозговая подчеркнула, что Кернеса избрали городским головой не впервые, и он уже принес присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке. Поэтому Кернес, хоть и не присутствовал на сессии, получил полномочия городского головы Харькова.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Харькове было открыто уголовное производство по факту возможной подделки электронной подписи покойного мэра Геннадия Кернеса, которой тот заверил представление на избрание секретарем городского совета Игоря Терехова.

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пугачева и Галкин с детьми

Скоро Лиза будет выглядеть старше: Пугачева удивила своим фото в 35 лет

«Боже, яка красіва»: Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

"Боже, яка красіва": Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

Maruv

Maruv встретила в Дубае Моргенштерна и «немножко тверкнула»

Пугачева и Галкин с детьми

«Сколько за свет платить?» Галкин ошарашил зрителей ночной подсветкой своего замка

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер