За объявление Кернеса мэром без присяги главе теризбиркома светит до трех лет: прокуратура открыла дело

Харьковская областная прокуратура открыла производство в отношении председателя Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольги Мозговой. Именно она объявила избранным городским головой Геннадия Кернеса без повторного принесения им присяги. Об этом сообщила в Facebook депутат Харьковского горсовета от партии «Слуга народа» Алина Мустафаева, которая прикрепила ответ прокуратуры на свое обращение.

Так, в сообщении прокуратуры указано, что производство открыли 11 января 2021 года. Дело расследует Главное управление Нацполиции в Харьковской области, процессуальное руководство — за группой прокуроров Харьковской областной прокуратуры.

Производство открыли по ч. 1 статьи 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 283 до 567 тысяч грн), исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, первая сессия депутатов нового, VIII созыва Харьковского городского совета 9 декабря 2020 года признала отсутствующего в Харькове Геннадия Кернеса мэром города даже без присяги.

Тогда с трибуны сессии председатель городской ТИК Ольга Мозговая, зачитав постановление о регистрации Кернеса мэром Харькова, отметила: в соответствии со статьей 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» присягу дает только лицо, впервые избранное на должность поселкового, сельского или городского головы.

Мозговая подчеркнула, что Кернеса избрали городским головой не впервые, и он уже принес присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке. Поэтому Кернес, хоть и не присутствовал на сессии, получил полномочия городского головы Харькова.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Харькове было открыто уголовное производство по факту возможной подделки электронной подписи покойного мэра Геннадия Кернеса, которой тот заверил представление на избрание секретарем городского совета Игоря Терехова.

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