Подпольные прививки от коронавируса в Киеве: СМИ назвали имя возможного организатора

Скандал с тайной вакцинацией VIP-персон разгорелся в Киеве аккурат накануне Рождества. СМИ сообщали о якобы контрабандных поставках вакцины от коронавируса, которая продается избранным по космическим ценам, а также о том, что к организации прививок для власть имущих в одной из столичных медклиник может быть причастен советник главы ОП Михаил Пасечник. Он также является куратором вакцинации в Украине, говорится в материале «Главкома».

Первым о тайных прививках вакциной Pfizer сообщил бизнесмен Михаил Бродский. В блоге на сайте «Обозреватель» он написал, что ряду политиков в клинике предлагали привиться за 2,5 тысячи евро.

«Следы этого скандала ведут на Банковую. Помимо совладельца клиники Виктора Капустина, среди главных организаторов вакцинации СМИ называют советника главы ОП Михаила Пасечника», — говорится в материале «Главкома».

Издание напомнило также о скандалах, в которых ранее фигурировал советник: «Он дважды возглавлял Государственную службу по контролю над лекарственными препаратами и оба раза уходил из-за скандалов. В первый раз Контрольно-ревизионное управление установило, что Пасечник пользовался своим положением, чтобы лоббировать интересы собственной сети гомеопатических аптек „Фалби“. Возглавив Гослекслужбу во второй раз, Пасечник допустил к продаже в аптеках препараты с содержанием кодеина, которые являются наркотиками».

Тем не менее при Зеленском Пасечника назначили советником главы Офиса президента, сетует автор публикации. Он также уточнил, что Пасечник давно знаком с совладельцем клиники, попавшей в «прививочный скандал».

«В 2006 году Пасечник обратился в государственный „Укрэксимбанк“, главой правления которого был Капустин, с просьбой открыть для „Фалби“ кредитную линию на 40 млн евро. Вскоре после этого для „Фалби“ начались трудные времена. Бизнес Пасечника был на грани краха, и долг перед банком не был возвращен. Сейчас задолженность Пасечника перед „Укрэксимбанком“ равна 1 млрд грн», — сказано в материале «Главкома», автор которого отметил, что «теперь в клинике Капустина проходит подпольное прививание западной вакциной. Вопрос, кто же организовал беспрепятственный ввоз вакцины… крайне актуален».

Как известно, Пасечник в президентском офисе отвечает за организацию вакцинации. Однако почти за год пандемии Украина смогла договориться лишь о поставке китайской вакцины, к которой у специалистов много вопросов.

Напомним, ранее Пасечника обвинили в распространении в Украине препаратов индийской компании, произведенных с критическими нарушениями.

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