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Политика

Экс-нардеп Лозовой внезапно покрасовался в пенной ванне

11:49 18 января 2021
Экс-нардеп Лозовой внезапно покрасовался в пенной ванне

Бывший народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой поразил пользователей Facebook своим фото в необычном интерьере — заполненной до краев ванне.

«Можно и так», — подписал мужчина снимок, получив в ответ десятки комментариев. При этом эмоции комментаторов были как позитивными, так и резко отрицательными.

Например, один из фолловеров отметил, что такой антураж может быть крутым для частного лица, но для политика — никак.

«За такие фото не голосуют и не стоит голосовать», — отметил он, получив ответ от Лозового, мол, он «уже завязал (с политикой. — Авт.).

Другие пользователи начали гадать, какого атрибута «богатой жизни» еще не хватает на снимке, решив, что это может быть бокал.

«От таких забав в джакузи портятся форсунки. Но если не свое, то не жалко», — резко высказался в адрес экс-нардепа Александр Черненко.

Напомним, в 2018 году Андрей Лозовой едва не спровоцировал международный скандал, когда его задержали в чешском аэропорту с фальшивыми евро.

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