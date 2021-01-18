28.09 / 28.33 33.77 / 34.21
Киев: -14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Передача удерживаемых лиц Медведчуку — это три сигнала Зеленскому, — Чаплыга

17:21 18 января 2021
Зеленский и Медведчук
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Заявление представителей ОРДЛО о готовности отпустить группу удерживаемых лиц является сигналом украинской власти. И не одним, считает политический эксперт Михаил Чаплыга.

На своей странице в Facebook Чаплыга написал, что первый сигнал адресован Зеленскому. По мнению эксперта, в ОРДЛО таким образом намекнули президенту Украины, что не доверяют и не хотят иметь дела с его представителями в ТКГ. «Вот Кравчук и возбудился, — пишет Чаплыга. —  Говорит, не помню примеров, когда «это непризнанное юридическое лицо передавало бы граждан государства определенному физическому лицу… Но ведь в июне 2019 года «Л/ДНР» добровольно отдали Медведчуку четырех человек».

По мнению Чаплыги, второй сигнал официальному Киеву о том, что в ОРДЛО готовы договариваться, но с председателем политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. «Значит, они с ним связывают выполнение „Минских“ (соглашений. - Авт.) и мир на Донбассе. Потому, что ему верят и готовы с ним договариваться. Почему он?» — написал эксперт.

Чаплыга отвечает так: «Логично желание договариваться о выполнении Минских соглашений с человеком, который является автором мирного плана на основе Минских соглашений. Да и 1000 человек, которых он освободил, — это аргумент! А ведь у него есть еще „Межпарламентский диалог“ — и с его помощью Донецк с Луганском могут получить прямой выход на депутатов Франции, Германии, Украины и России!» — пишет эксперт.

Далее Чаплыга увидел еще один посыл: «Третий сигнал — „по секрету всему свету“ и участникам „нормандского формата“ (Украина, Россия, Франция, Германия). Если самопровозглашенные (речь об ОРДЛО. — Авт.) демонстрируют, что готовы выполнять Минские соглашения, — тогда вопрос к Зеленскому. А вы будете отпускать удерживаемых лиц? А выполнять Минские соглашения? Ход за вами! И время пошло», — считает Чаплыга.

105

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Рассекретили: стало известно под какой маской скрывается Олег Винник

Архип с матерью

Сын Наташи Королевой «убил наповал сюрпризом» для Игоря Николаева

Сын Оксаны Марченко схлопотал от жены злость, капризы и неадекватность

Сын Оксаны Марченко схлопотал от жены злость, капризы и неадекватность

Борис Грачевский

Та же фраза, которой заканчивается "Ералаш": стали известны последние слова Грачевского перед комой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер