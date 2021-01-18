Передача удерживаемых лиц Медведчуку — это три сигнала Зеленскому, — Чаплыга

Заявление представителей ОРДЛО о готовности отпустить группу удерживаемых лиц является сигналом украинской власти. И не одним, считает политический эксперт Михаил Чаплыга.

На своей странице в Facebook Чаплыга написал, что первый сигнал адресован Зеленскому. По мнению эксперта, в ОРДЛО таким образом намекнули президенту Украины, что не доверяют и не хотят иметь дела с его представителями в ТКГ. «Вот Кравчук и возбудился, — пишет Чаплыга. — Говорит, не помню примеров, когда «это непризнанное юридическое лицо передавало бы граждан государства определенному физическому лицу… Но ведь в июне 2019 года «Л/ДНР» добровольно отдали Медведчуку четырех человек».

По мнению Чаплыги, второй сигнал официальному Киеву о том, что в ОРДЛО готовы договариваться, но с председателем политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. «Значит, они с ним связывают выполнение „Минских“ (соглашений. - Авт.) и мир на Донбассе. Потому, что ему верят и готовы с ним договариваться. Почему он?» — написал эксперт.

Чаплыга отвечает так: «Логично желание договариваться о выполнении Минских соглашений с человеком, который является автором мирного плана на основе Минских соглашений. Да и 1000 человек, которых он освободил, — это аргумент! А ведь у него есть еще „Межпарламентский диалог“ — и с его помощью Донецк с Луганском могут получить прямой выход на депутатов Франции, Германии, Украины и России!» — пишет эксперт.



Далее Чаплыга увидел еще один посыл: «Третий сигнал — „по секрету всему свету“ и участникам „нормандского формата“ (Украина, Россия, Франция, Германия). Если самопровозглашенные (речь об ОРДЛО. — Авт.) демонстрируют, что готовы выполнять Минские соглашения, — тогда вопрос к Зеленскому. А вы будете отпускать удерживаемых лиц? А выполнять Минские соглашения? Ход за вами! И время пошло», — считает Чаплыга.

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