Бродский рассказал о тайной вакцинации из мести Кабмину, — Сергей Иванов

Блогер и журналист Сергей Иванов выдвинул свою версию появления в СМИ заявления Михаила Бродского о якобы тайной вакцинации украинских чиновников.



«Что касается Бродского, то он имеет личный мотив для мести правительству. Я неоднократно слышал, что он активно лоббировал проект в медицинской сфере с привлечением бюджетных денег, но получил отказ», — написал в Facebook Сергей Иванов.

По словам журналиста, фотография вакцины Pfizer, которую Бродский опубликовал у себя в Facebook с подписью «Для израильского Минздрава. Вот это колет Гольдман и Радуцький» на самом деле сделана в другом месте. Иванов пишет, что поиск изображения в Google указывает, что снимок сделан в клинике Royal Victoria Hospital в Белфасте.



Кроме того, пишет Иванов, указанная вакцина до сих пор не поступила на коммерческий рынок ни в одной стране мира. А если бы и попала в Украину, хранить ее попросту негде. Вакцина должна храниться при крайне низких температурах — в Украину завезен только один такой холодильник, он находится в специальном центре возле аэропорта «Борисполь».



Информацию Бродского уже опровергли Денис Шмыгаль, Михаил Радуцкий, а также в Министерстве здравоохранения Израиля. «Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал», — заявила пресс-секретарь израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна в комментарии BBC News.



Напомним, бизнесмен и глава редакционного совета издания Obozrevatel Михаил Бродский сообщил, что в Украину из Израиля нелегально завезли вакцину Pfizer для тайной вакцинации топ-чиновников. По его словам, за 2,5 тыс. евро в частной клинике якобы вакцинировались премьер-министр Денис Шмыгаль, глава профильного комитета ВРУ Михаил Радуцкий и другие нардепы.



458

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter