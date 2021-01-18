В ВР зарегистрировали постановление о моратории на повышение коммунальных тарифов, — «За майбутнє»

Политическая сила ««За майбутнє» зарегистрировала в Верховной Раде постановление № 4609 об обращении к Кабинету министров относительно отмены повышения стоимости энергоносителей и введения моратория сроком на 1 год на их повышение. Об этом говорится на сайте партии.

Согласно тексту постановления, парламентарии будут рекомендовать правительству, кроме введения моратория, разработать и внести на рассмотрение ВР изменения в Государственный бюджет на 2021 год, которыми необходимо предусмотреть выделение достаточного размера средств для покрытия потребности в льготах и ​​субсидиях социально незащищенных слоев населения.

Также народные депутаты из группы «За майбутнє» требуют провести проверку законности и обоснованности увеличения стоимости энергоносителей, установленного в соответствии с актами Кабинета министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.



Как отмечают в партии, по инициативе «За майбутнє» местные советы по всей Украине созывают внеочередные сессии из-за повышения тарифов. Они требуют от президента, правительства и Верховной Рады отменить новые тарифы и ввести мораторий на их повышение. Соответствующее обращение уже приняли областные и городские советы в Волынской, Житомирской, Хмельницкой, Николаевской и Черкасской областях.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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