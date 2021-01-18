Главный сексист Украины внес в Раду законопроект против сексизма

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые устанавливают ответственность за проявления сексизма.

Среди 10 авторов документа — 8 нардепов от «Слуги народа», в том числе глава Комитета социальной политики Галина Третьякова и глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, известный своими сексистскими высказываниями.



Нардепы предлагают установить ответственность за проявления сексизма в обществе и внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

В частности, за пропаганду гендерных стереотипов может грозить административное задержание, как за домашнее насилие.

Кроме того, народные избранники зарегистрировали законопроект № 4598, которым предлагается установить полный запрет на сексизм, в том числе и в рекламе.



За совершение сексизма грозит наложение штрафа от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок до семи суток.

В случае проявления сексизма человек может быть задержан Нацполицией.



«Установление ответственности за проявления сексизма в обществе будет способствовать защите охраняемого правопорядка и правоотношений, искоренению сексизма, а также реализации прав и возможностей человека и гражданина», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия в период подготовки к местным выборам отличились сексистским диалогом о соратницах по партийной работе, употребив выражения «корабельная сосна», «баба рабочая», «поддутая немного».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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