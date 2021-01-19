«Лишить наград»: в скандал с Ириной Билык и Лукашенко втянули Зеленского

После того, как Ирина Билык «засветилась» на новогоднем концерте для Александра Лукашенко, в Украине заговорили о том, что украинскую певицу следовало бы лишить наград, в том числе и ордена княгини Ольги, который ей лично вручал президент Владимир Зеленский.

Об этом в социальных сетях пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко. «Пока Лукашенко сдает границы под контроль РФ и продолжает проводить репрессии против граждан своей страны, украинские артисты не гнушаются выступать перед диктатором на концертах. На новогоднем приеме в Минске 16 января выступили украинские певицы Элина Иващенко и Ирина Билык», — отмечает парламентарий и добавляет, что в концерте приняли участие и российские «звезды», в том числе и те, кто одобрил оккупацию Россией украинского Крыма.

«Ирина Билык является заслуженной и народной артисткой Украины, а в июне прошлого года Зеленский лично наградил ее ордена княгини Ольги III степени. Я считаю, что после выступления перед диктатором в Минске, Ирину Билык стоит как минимум лишить всех этих званий и орденов, чтобы не компрометировать суть этих наград. Поддержка диктатуры не должна просто так сходить с рук», — добавил Гончаренко.

Напомним, что совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишил Беларусь права проводить мировое первенство. Ранее планировалось, что чемпионата мира-2021 пройдет в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

Фото Ирины Билык из социальных сетей.

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