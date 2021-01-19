В ОП не скрывают, что вакцинацию доверили чиновнику с неоднозначной репутацией

Информация о том, что процесс вакцинации в Украине курирует советник главы ОП Михаил Пасечник, подтвердилась. Офис президента опубликовал фото селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19, которое состоялось под председательством Владимира Зеленского.

На фото рядом с другими высокопоставленными чиновниками запечатлен и Михаил Пасечник. Как сообщали ранее СМИ, в бытность главой Государственной службы по лекарственным средствам он подозревался в коррупционных схемах, злоупотреблении властью, причинении крупного ущерба госбюджету, а также причастности к распространению кодеиносодержащих препаратов, которые называют «наркотиками для бедных». Среди прочего, Пасечник задолжал государственному «Укрэксимбанку» 1 млрд грн.

По данным ряда СМИ, сейчас Пасечник вновь имеет большое влияние на принятие государственных решений в области медицины. С начала года он является одним из советников главы Офиса президента Андрея Ермака. И, как отмечают журналисты, будет распоряжаться 15 млрд грн, которые могут быть заложены в бюджете на вакцинацию.

Между тем у Пасечника, как выяснили СМИ, специфический опыт в области освоения бюджетных средств. В частности, об этом сказано в отчете КРУ, которое проводило проверку деятельности Минздрава в 2002—2003 годах (в этот период Пасечник впервые возглавлял Гослекслужбу. — Авт.). Тогда чиновники Минздрава с подачи Пасечника за государственный счет закупали у «своих» фирм лекарства для госбольниц по ценам в 5 раз выше рыночных, в схеме участвовала фармкомпания «Фалби», которая принадлежала Пасечнику.

В 2014 году, повторно возглавив Гослекслужбу, он разрешил допуск на украинский рынок препаратов, содержащих кодеин, который используют для изготовления наркотиков. Такое решение вызвало целый ряд протестов украинских фармацевтов с требованием уволить чиновника.

Еще один громкий скандал в биографии Пасечника связан с его долгом государственному «Укрэксимбанку». В 2006 году банк открыл кредитную линию компании Пасечника «Фалби», однако долг он так и не отдал. На сегодня советник главы ОП должен госучреждению 1 млрд грн.

Ранее сообщалось, что к организации прививок для власть имущих в одной из столичных медклиник может быть причастен советник главы ОП Михаил Пасечник.

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