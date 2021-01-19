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Политика

Нырнувшего в прорубь Кличко подняли на смех

13:02 19 января 2021
Виталий Кличко

Журналист Сергей Гришин язвительно отреагировал на крещенские купания мэра Киева Виталия Кличко.

На своей страничке в соцсетях он выложил видео с вынырнувшим из проруби столичным городским головой, сравнив его с персонажем мультфильма: «В Киеве начались съемки продолжения приключений Шрека».

В клипе Виталий Кличко на замедленной съемке выныривает из воды и громко отфыркивается.

Видео, фрагмент из которого использовал Гришин, выложил на своей страничке и сам Виталий Кличко, сообщивший, что нырял в прорубь возле парка Дружбы народов. Термометр при этом показывал почти 20 градусов мороза.

Напомним, что Олег Скрипка с группой ВВ ради новой работы голые танцевали и купались на морозе — все это происходило во время съемок клипа «Лазня», который презентовали на Крещение.

Фото Виталия Кличко из социальных сетей.

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