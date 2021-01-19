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Политика

Почему застройщики нанимают профессиональных «активистов» в свою поддержку: СМИ раскрыли схему

14:34 19 января 2021
Виктор Глеба
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В октябре прошлого года СБУ провела обыски в офисе строительной компании Bud Development, которую контролирует депутат ОПЗЖ Вадим Столар. Изъятые документы позволили не только начать уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса, но и раскрыть схемы, по которым застройщики пользуются услугами специалистов градостроительства. Об этом пишет агентство УНИАН.

«Документы помогли правоохранителям выйти на Виктора Глебу — члена Национального союза архитекторов Украины, работающего доцентом кафедры дизайна среды Киевской государственной академии декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Михаила Бойчука со скромной зарплатой в 8−9 тысяч гривен», — пишет УНИАН.

Как отмечается в публикации, доцент якобы приобрел в центре две квартиры с роскошным ремонтом.

«Кроме официальной зарплаты, он якобы регулярно получает платежи от „спонсоров“ траншами от десятков до сотен тысяч гривен. При этом плательщики якобы связаны не только с компанией Bud Development, но и с другими проблемными застройщиками», — отмечает УНИАН.

ЖК «Автограф» по адресу г. Киев, ул. Генерала Жмаченко, 28 имеет скандальную историю.

«Землю застройщик получил еще во времена мэра Черновецкого, у участка забрали статус лесопарка и перевели его под застройку. В 2014 году местные жители активно боролись против уничтожения леса, но тщетно. Бизнесмен-застройщик Андрей Насиковский привлек мощную охрану, уничтожил деревья и начал строительные работы», — сообщали журналисты об одном из таких проектов.

Как пишет УНИАН, Глеба якобы делал разоблачительные публикации против конкурента Насиковского — компании «Интергал-Буд», которая возводит свой комплекс рядом с другим проблемным объектом Насиковского.

Есть среди «спонсоров» доцента-активиста, как пишет УНИАН, днепровская компания ООО «Дайтона Групп», ведущая скандальное строительство в Протасовом Яру в Киеве, а также люди, связанные с бизнесменом Аднаном Киваном, чья компания «Кадорр Групп» застраивает Гагаринское Плато в Одессе.

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