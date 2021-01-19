ОПЗЖ продолжает уверенно лидировать среди всех парламентских партий Украины, – опрос

Компания «Роботизированные телесистемы» (RTS) провела социологическое исследование на тему «Рейтинги политпартий, вакцинация от COVID-19», результаты которого были обнародованы 19 января в агентстве Интерфакс-Украина.

Как отметил политтехнолог, директор компании ООО «Роботизированные телесистемы» Антон Соколов, результаты опроса показали, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» не только продолжает удерживать первенство среди всех парламентских партий страны, но и поддерживается большинством украинцев в инициативах по снижению тарифов на ЖКУ и борьбе с коронавирусом.

«Так, согласно результатам исследования, ОПЗЖ является безусловным лидером среди политических партий Украины. За нее готовы отдать свои голоса 23,1% украинцев, если бы выборы в Верховную Раду состоялись уже в ближайшее воскресенье», — сказал Соколов, отметив, что голосовать пошли бы 43,1% опрошенных.

В то же время, согласно полученным данным, президентскую партию «Слуга народа» готовы поддержать 21% украинцев. На третьем месте с 14,8% поддержки находится партия «Европейская солидарность». За ней следует ВО «Батьківщина», за которую согласны проголосовать 8,2% опрошенных. Также преодолевает 5-процентный барьер «Партия Шария» с 5,1% поддержки.

«Роботизированные телесистемы» также исследовали отношение украинцев к повышению с 1 января 2021 года тарифов на газ, электроэнергию и отопление. Результаты показали, что 81,3% жителей страны считают его необоснованным и не связанным с нынешней экономической ситуацией. При этом только 5,5% опрошенных назвали повышение обоснованным, исходя из сложившейся экономической ситуации в стране.

Вместе с тем 74,5% респондентов уверены, что правительство премьера Дениса Шмыгаля должно быть отправлено в отставку за поднятие жилищно-коммунальных тарифов. При этом 17,4% опрошенных считают, что действующий Кабмин должен продолжить работать.

Исследование также коснулось вопроса о необходимости наладить производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Украине. Результаты соцопроса показали, что более половины жителей страны (57,2%) считают, что необходимо наладить производство российской вакцины. При этом 37,5% опрошенных считают, что Украине необходимо закупить китайскую или американскую вакцины.

В то же время 61,2% респондентов уверены, что для контроля за производством необходимо воспользоваться возможностью получения технологии для производства российской вакцины «Спутник V» в Украине. При этом 28,3% опрошенных считают, что не нужно использовать такую возможность.

Социологическое исследование проводилось компанией ООО «Роботизированные телесистемы» 12−16 января 2021 года среди населения Украины в возрасте 18+ во всех областях, кроме временно неконтролируемых территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность составляет 3 000 респондентов. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность исследования составляет +/- 2,8%. Социологическое исследование не имеет заказчика и проведено в рамках популяризации деятельности компании «Роботизированные телесистемы» (RTS).

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