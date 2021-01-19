Тендер на разработку проекта для закарпатского аэропорта отдали фирме с одним из самых дорогих предложений, — СМИ

В тендере на разработку предпроектной документации для строительства нового аэропорта в Закарпатье, проведенном подразделением Министерства инфраструктуры, победила компания с не самым выгодным предложением. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, сообщают «Українські новини».

«Фирма-победитель «Ленд Буд Проект Юа», основанная только в октябре прошлого года и владеющая уставным капиталом в 50 тыс. грн, вышла на конкурс с предложением в 4,22 млн грн. Предложения компаний, которые планировали выполнить работы за меньшие суммы, были заблокированы министерством. Фирмы «Проектдормисттехнология» и «Мегапроект» предлагали выполнение задания за 3,597 млн грн и 3,6 млн грн, соответственно. Как правило, в подобных тендерах побеждают компании с наиболее выгодным для государства предложением, однако чиновники Министерства инфраструктуры приняли решение объявить победителем «Ленд Буд Проект Юа», — говорится в публикации.

Помимо этого, выбор более дорогого предложения является неожиданным по причине общего кризиса и нехватки средств в сфере авиаперевозок в Украине. Так, пассажиропоток аэропорта «Борисполь» за 2020-й год упал на 67%.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий в течение прошлого года неоднократно становился фигурантом скандалов. В ноябре прошлого года СМИ сообщали о том, что Криклий пытался попасть на встречу с казахстанским премьер-министром, используя данные поддельного ПЦР-теста.

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