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Политика

Вдова Кернеса показала, с кем проводит вечера

7:39 20 января 2021
оксана

Вдова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская показала в Instagram, как проводит вечера после смерти мужа. Боль утраты помогают смягчить заботы о домашнем любимце.

1 января Оксана поделилась, что новый год тоже встречала в обществе самого верного четвероногого друга.

Близкие Кернеса отмечали, что мэр обожал собак и часто с ними фотографировался. Но на первом месте всегда оставался любимец всей семьи — пес Марк породы курцхаар. Полтора года назад Кернес устроил Марку фотосессию для Instagram.

Напомним, о смерти Геннадия Кернеса стало известно 17 декабря 2020 года. До этого мэр Харькова три месяца провел в берлинской клинике «Шарите», пытаясь справиться с тяжелыми последствиями коронавирусной инфекции.

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