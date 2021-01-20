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Политика

Добкин стал очевидцем курьеза

11:41 20 января 2021
Михаил Добкин

Политик Михаил Добкин поделился с подписчиками курьезным видео на эскалаторе.

В сториз в своем Instagram политик выложил небольшое видео, на котором двое людей, стоящих перед спускающимся эскалатором, будто не могут понять, как им подняться наверх. Вскоре женщина замечает, что рядом есть ступеньки, едущие в обратную сторону…

«Задача с двумя неизвестными», — так комментирует видео Михаил Добкин. Где и когда были сняты эти кадры, неизвестно. Предположительно, дело происходит в аэропорту.

Позже Добкин опубликовал это видео у себя в телеграм-канале, снабдив шуткой про BLM (движение в защиту прав темнокожих в США): «Движение BLM всегда идёт против течения. Но чаще — против здравого смысла».

Ранее Михаил Добкин, в свое время бывший и мэром Харькова, и главой Харьковской облгосадминистрации, рассказал об их отношениях с недавно умершим харьковским городским головой Геннадием Кернесом. По его словам, их ссоры были связаны с «ревностью на грани фанатизма» Кернеса. В частности, тот мог обижаться на то, что Добкин, ушедший на работу в ОГА, не стал чаще обращаться к нему за помощью. Это, по словам Михаила Добкина, привело к тому, что они сильно поругались.

Фото Михаила Добкина из социальных сетей.

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