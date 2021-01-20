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Политика

Альянсы «Слуги народа» с «ЕС» и «ОПЗЖ» в облсоветах долго не продержатся, — политолог

11:57 20 января 2021
выборы
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Союзы «Слуги народа» с «ЕС» и ОПЗЖ в местных советах являются ситуативными и долго не продержатся. Стратегия «всё ради должностей» может привести к тому, что главы облсоветов от «Cлуги народа» станут «свадебными генералами», а «первую скрипку» будет играть «ЕС» или ОПЗЖ. Такое мнение озвучил политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Союзы «Слуги народа» с «ЕС» и ОПЗЖ в местных советах являются ситуативными и долго не продержатся. Судя по тому, как и с кем договаривались на местах, партия власти больше боится конкурентов, чем прямых оппонентов. Из этого ряда — попытки остановить усиление «За майбутнє» в регионах, блокирование регистрации депутатов, скандалы с выборами глав облсоветов и противоестественные союзы с откровенными оппонентами из «ОПЗЖ» и «Евросолидарности», — утверждает Андрей Золотарев.

По его словам, судя по фокус-группам, которые проводились в декабре, такие альянсы уже «режут» глаза избирателям.

«Когда люди, которые голосовали за „слуг“, видят то, что на каналах Медведчука и Порошенко „мочат“ Зеленского нон-стоп 24 часа в сутки, им трудно объяснить такого рода союзы. Обещания Зеленского „вывести на чистую воду“ Порошенко и Медведчука также не забыты. При этом рисков для ОПЗЖ и ЕС гораздо меньше, так как значительная часть их идеологически заряженного электората видит в таких действиях „хитрый план“ Медведчука или Порошенко. Наверное, после того как страна отгуляет праздники, „ЕС“ и ОПЗЖ начнут по полной программе использовать местные советы для уничтожения рейтинга Зеленского и его команды», — подчеркнул политолог.

При этом, уверен эксперт, цели уже обозначены вполне конкретные — это досрочные парламентские и президентские выборы.

«Поэтому эти конъюнктурные союзы ради „кресел“ и „галочек“ в отчетности скоро начнут рассыпаться. Главы облсоветов от „слуг“ могут оказаться в положении, которое называется „хуже губернаторского“: или риск потерять кресло, или оказаться на подтанцовке у „ЕС“ и ОПЗЖ», — прогнозирует Андрей Золотарев.

Как ранее сообщил сайт «ZN.UA», после проигрыша на местных выборах, особенно — в областные своеты, партия власти сделала ставку на широкий компромисс, начиная с «ЕС» и «Свободы» и заканчивая ОПЗЖ. В результате у партии «Слуга народа» в 12 областях — свой глава облсовета и ситуативное большинство.

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