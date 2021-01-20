Выборы на Киевщине: «Слуга народа» теряет рейтинг, а «За майбутнє» — растет, — политолог

Повторные выборы в городской совет Броваров иллюстрируют общую тенденцию по Украине. Партия «Слуга народа» стремительно теряет доверие избирателей. При этом растут рейтинги политсил, которые объединяют людей с положительной историей успеха в громадах — партии «За майбутнє» и команд городских голов. Такое мнение озвучил политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев на своей странице в Facebook.

«Никуда не ушел кризис „Слуги народа“, они продолжают терять поддержку. В Броварах „слуги“ за три месяца потеряли треть от того, что имели, съехав с 12,4% в октябре до 7,91% в январе. Сохраняют поддержку политические проекты с местной пропиской, которые объединяют людей с положительной историей успеха и заделом реальных дел», — написал политолог.

Он отметил, что партия действующего городского головы «Команда Игоря Сапожко» нарастила по сравнению с октябрем более 10% поддержки.

«Интересно, что „КИС“ шел на выборы фактически в коалиции с партией „Удар“ киевского мэра Виталия Кличко, которая также за три месяца смогла получить на 3,46% больше голосов (5,36% в январе и 1,9% в октябре). По сравнению с октябрьскими 7,9% улучшила результат партия „За майбутнє“. Эта политсила в январе получила 9,3%. Хороший результат для новой партии, которая заявила о себе лишь в мае 2020 года», — прокомментировал рост поддержки партии Золотарев.

Также политолог написал о предпосылках такого роста.

«Результат в Броварах показывает, что партия оказалась вполне «комфортной» для региональных элит — местных предпринимателей, политиков и лидеров мнений. Потому она и сумела осенью набрать по Украине 11% всех мандатов, второе место по числу избранных глав громад, и сформировала большинство в нескольких областных советах. В контексте уже периодически всплывающей темы досрочных выборов в Раду преимущества будут у партий, имеющих не только разветвленную региональную структуру, но и имеющих в арсенале местную «повестку дня», — написал политолог.

По словам Андрея Золотарева, тенденция 2020 года сохраняется, ведь выборы городского головы выиграл действующий мэр, а кандидат от «Слуги народа» занял третье место.

«Повторные выборы в городской совет в Броварах интересны тем, что в городе-спутнике столицы перевыбирали и мэра, и горсовет, после того как суд признал результаты выборов 25 октября сфальсифицированными. В этот раз все прошло при неплохой явке 43,02%. Рядом в Борисполе — только 30,15%. В первом туре побеждает действующий мэр Игорь Сапожко с 53,95% поддержки. На втором месте представитель „Евросолидарности“ — Олег Иваненко. На третьем — Дмитрий Ратников от „Слуги народа“. Как видим по результатам, тренды 2020 года остались в силе», — отметил политолог.

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