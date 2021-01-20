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Политика

Скичко рассказал о своей "миссии" на посту главы Черкасской ОГА, но не все ему поверили

16:49 20 января 2021
Александр Скичко

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Скичко, чью кандидатуру на пост главы Черкасской облгосадминистрации согласовал Кабмин, заявил, что видит свою миссию в «консолидации всех сил и усилий», чтобы область «получила достойное развитие».

«Я буду прилагать максимум усилий для обеспечения тех задач, которые на меня возложены, а достигнутые ранее результаты администрации буду поддерживать и приумножать. Среди приоритетов, безусловно, — развитие инфраструктуры, ее восстановление, поддержка медицинской отрасли в борьбе с пандемией, подготовка к вакцинации, завершение реформы децентрализации», — пишет Скичко, который до прихода в политику работал в шоу-бизнесе, на своей страничке в соцсетях и напоминает, что в 2020 году для Черкасской области «удалось получить рекордное финансирование на ремонт дорог и рекордное количество отремонтированных километров за все 29 лет независимости».

Под этим постом в социальных сетях «отметились» многие интернет-пользователи, в том числе и жители региона. Одни приветствовали это назначение (его еще должен утвердить своим указом президент), другие — наоборот, негативно отнеслись к этой новости.

Напомним, что сейчас в Черкасской ОГА — временно исполняющий обязанности руководителя, а председатель был уволен президентским указом еще в конце 2020 года — Сергей Сергейчук проработал губернатором лишь четыре месяца.

Фото со странички Александра Скичко в социальных сетях.

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