Скичко рассказал о своей "миссии" на посту главы Черкасской ОГА, но не все ему поверили

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Скичко, чью кандидатуру на пост главы Черкасской облгосадминистрации согласовал Кабмин, заявил, что видит свою миссию в «консолидации всех сил и усилий», чтобы область «получила достойное развитие».

«Я буду прилагать максимум усилий для обеспечения тех задач, которые на меня возложены, а достигнутые ранее результаты администрации буду поддерживать и приумножать. Среди приоритетов, безусловно, — развитие инфраструктуры, ее восстановление, поддержка медицинской отрасли в борьбе с пандемией, подготовка к вакцинации, завершение реформы децентрализации», — пишет Скичко, который до прихода в политику работал в шоу-бизнесе, на своей страничке в соцсетях и напоминает, что в 2020 году для Черкасской области «удалось получить рекордное финансирование на ремонт дорог и рекордное количество отремонтированных километров за все 29 лет независимости».

Под этим постом в социальных сетях «отметились» многие интернет-пользователи, в том числе и жители региона. Одни приветствовали это назначение (его еще должен утвердить своим указом президент), другие — наоборот, негативно отнеслись к этой новости.

Напомним, что сейчас в Черкасской ОГА — временно исполняющий обязанности руководителя, а председатель был уволен президентским указом еще в конце 2020 года — Сергей Сергейчук проработал губернатором лишь четыре месяца.

Фото со странички Александра Скичко в социальных сетях.

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