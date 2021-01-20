В МИД и ТКГ возмутились передачей Россией Медведчуку украинских пленников

В МИД Украины негативно отреагировали на решение РФ передать Украине группу заложников не посредникам из ОБСЕ, а народному депутату от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку. В соответствии с заявлением внешнеполитического ведомства, это «грубо и откровенно» нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

«Сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождений особенно показательно и цинично в день визита в Украину действующего председателя ОБСЕ, Министерка иностранных дел Швеции Анн Линде», — заявили в МИД Украины.

В свою очередь представители Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе считают, что РФ и народный депутат Украины Виктор Медведчук «совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах», отметив, что их планируют завезти в Украину через Беларусь (в настоящее время они уже находятся в Ростове).

«Кто эти лица, были ли они верифицированы в списках на увольнение, которые обсуждались в рамках Трехсторонней контактной группы, в каком состоянии эти лица — пока неизвестно», — говорится в заявлении делегации в Telegram.

По данным же омбудсмена Людмилы Денисовой, трое из передаваемых Украине лиц были доставлены в СИЗО в Луганске, а шестеро — в Донецкий СИЗО.

«Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь, делают опрятный вид. Сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту „Луганск — Донецк — Ростов-на-Дону — Минск — Киев“. То есть мы в ожидании», — заявила Денисова на брифинге, который она провела на КПВВ «Золотое» 20 января.

Напомним, ранее Денисова констатировала, что на временно оккупированной части Донбасса боевики удерживают в застенках 251 гражданина Украины.

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