Всплыли подробности о продолжительности комы Кернеса

Друг скончавшегося в Берлине мэра Харькова Геннадия Кернеса бизнесмен Павел Фукс рассказал о последних днях жизни политика, подтвердив, что тот был в сознании до последнего.

В интервью Украинской правде Фукс сообщил, что после выхода из комы Кернес поначалу не понимал, где он находится и спрашивал об этом медперсонал.

«Первый месяц его постепенно выводили из комы. А потом он телевизор смотрел, рядом с ним в палате лежал какой-то поляк, они общались. Он в палате не был сам», — сказал бизнесмен.

Напомним, в январе 2021 года стало известно, что Харьковская областная прокуратура открыла производство в отношении председателя Харьковской территориальной избирательной комиссии, объявившей Кернеса избранным городским головой без повторного принесения им присяги. А перед этим было открыто уголовное производство по факту возможной подделки электронной подписи покойного мэра, которой тот заверил представление на избрание секретарем городского совета Игоря Терехова.

Фото Павла Фукса



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