Медведчук обратился к Баканову с просьбой посодействовать освобождению украинских граждан

Народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой посодействовать в организации возвращения граждан Украины на подконтрольную территорию. Об этом сообщает официальный сайт партии.



Медведчук подчеркнул, что, в соответствии со статьями 1, 17 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», действующим законодательством ему как народному депутату Украины гарантировано право на протяжении всего срока полномочий парламента осуществлять депутатские полномочия, реализовывать представительские функции, а также действовать в защиту законных интересов украинских граждан.

«Считаю, что освобождение лиц, содержащихся на неподконтрольных Украине территориях, является одной из важнейших задач украинской власти, залогом выполнения Минских договоренностей и установления мира в Украине», — заявил парламентарий.

Виктор Медведчук сообщил, что к нему обратились с официальным письмом представители ОРДЛО и сообщили о решении передать через него на подконтрольную Украине территорию граждан, находящихся в местах лишения свободы. В частности, в письме с 20 января предлагается вывести на подконтрольную Украине территорию через КПВВ «Майорск» таких граждан Украины: Довгаль Светлану Анатольевну, Стаценко Наталью Александровну, Котенко Екатерину Николаевну и Савченко Наталью Яковлевну.

Фото с сайта партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

128

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter