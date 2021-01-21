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Политика

Гончаренко анонсировал суд против Шария

13:26 21 января 2021
Алексей Гончаренко

СБУ вручила повестку о вызове на допрос живущего в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария — в его отсутствие документ получил представитель партии политика, сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

В октябре 2020 года по заявлению Гончаренко СБУ открыла уголовное производство против блогера за посягательство на территориальную целостность Украины. Поводом стала публикация видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. Досудебное расследование осуществляется по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Позднее бывший народный депутат Украины Сергей Лещенко призвал новую американскую администрацию Джо Байдена принять меры для блокирования страницы Анатолия Шария в Youtube.

Фото соцсети Алексея Гончаренко

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