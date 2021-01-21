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Политика

«Новус», хватит кормить оккупантов!»: под посольством Литвы прошла акция протеста против сети супермаркетов

21:00 21 января 2021
под посольством Литвы прошла акция протеста против Новус
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Несколько десятков украинцев провели пикет под посольством Латвии в Киеве. Участники митинга требовали остановить торговлю сети супермаркетов Novus на оккупированных территориях Украины и в России. Об этом говорится в сюжете «Прямого».

Активисты отметили, что это не первая акция протеста в отношении совладельца сети супермаркетов.

«Как известно, совладельцем сети супермаркетов Novus является гражданин Литвы Раймондас Туменас. В отношении него применены санкции в Литве и в Украине. Но по факту получается, что он беспрепятственно работает и получает прибыль. Мы против этого», — заявила Татьяна, одна из участниц митинга.

Активисты также обратили внимание, что уголовные дела, которые были возбуждены в отношении Туменаса, до сих пор так и не расследованы.

«Мы требуем, чтобы уголовные дела, которые были возбуждены в отношении этого человека — продолжились и были расследованы, доведены до логического конца, и была наконец-то прекращена торговля в стране-агрессоре», — добавил Игорь, еще один участник митинга.

Впрочем, до самого окончания акции к протестующим из посольства так никто и не вышел. Однако участники митинга заверили, что будут продолжать свои протесты под посольством до тех пор, пока не будут услышаны властями Литвы. А если этого не произойдет — будут писать соответствующие заявления в полицию и СБУ.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Туменас совместно с украинкой Владой Молчановой владеет строительной фирмой «Столица Групп». Сейчас они фигурируют в деле рейдерского захвата самого крупного оптового рынка в Киева «Столичный».

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