Активисты требуют от Минюста остановить рейдерский захват соратником Януковича рынка «Столичный», — СМИ

В четверг, 21 января, патриотические общественно-политические силы провели акцию протеста под стенами Офиса противодействия рейдерству. Активисты подозревают топ-чиновников Министерства юстиции Украины в получении взятки от енакиевской криминальной группировки, которая сейчас контролирует рынок «Столичный». Об этом говорится в сюжете телеканала «Прямий».



Как отмечается в сюжете «Прямого», из-за этого Минюст якобы осуществляет давление на Антирейдерскую комиссию с целью незаконного изъятия имущества рынка «Столичный» у кредиторов.

Активисты рассказывают, что пришли под стены Офиса противодействия рейдерству, потому что из-за давления Минюста это учреждение фактически блокирует передачу рынка законным владельцам и кредиторам. Более того, сегодня здесь рассматривали вопрос о возвращении имущества экс-соратнику Януковича Юрию Иванющенко, более известному как «Енакиевский» и его партнеру Ивану Аврамову. Активисты пытались попасть на заседание комиссии, чтобы присоединиться к обсуждению этого вопроса.

По словам участников акции, в 2010 году криминальная группировка с помощью тогдашней власти незаконно присвоила более 70% собственности на рынке «Столичный» на сумму около 1 миллиарда 200 миллионов гривен. Именно с этого времени и началась борьба за возвращение активов в законную собственность.

«Уже прошли суды, арестовали все счета подставных компаний. Сейчас вопрос передачи в законную собственности. Именно поэтому на рынке „Столичный“ мы проводим информационную блокаду уже 4-ю неделю и именно поэтому мы здесь», — заявил Юрий Гуренко руководитель «Правого сектора» в Киеве.

А по мнению экс-депутата ВО «Свобода» Эдуарда Леонова, Офис противодействия рейдерству хотят использовать, чтобы в обход суда забрать имущество рынка у законных владельцев и вернуть его под контроль людей, которые могут финансировать сепаратистов на востоке Украины.

«В суде он не обжалует решение суда против него, он пришел сюда, в антирейдерскую комиссию. Потому что суды понимают, что не надо от него деньги брать, а министерство юстиции не до конца ещё поняло, что не надо брать взятки от Юры Енакиевского. Соответственно, выслушав позиции сторон комиссия сказала очень грустно и серьезно: «Понимаете, мы не будем сообщать вам своего решения, потому что это секретное решение, условно, мы должны на ушко шепнуть его министру юстиции, потому что мы совещательный орган», — заявил Леонов в комментарии журналистам «Прямого».

Напомним, месяц назад активисты «Правого сектора» начали пикет рынка «Столичный» с требованием не финансировать войну на востоке Украины.

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