28.13 / 28.33 33.99 / 34.41
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

«Он ни с кем не говорит»: «слуга» Тищенко устроил сцену журналисту

10:19 22 января 2021
Николай Тищенко

Журналист программы «Схемы» Сергей Андрушко показал лайфхак «слуги народа» Николая Тищенко — как можно избежать ответов на неудобные вопросы представителей массмедиа.

На стилизованном «под старину» видео, которое журналист разместил в социальных сетях, показано как он пытается получить от Тищенко ответ на вопрос о том, поддерживает ли тот парламентариев, которые пишут депутатские запросы в собственных интересах.

«Слуга народа», не снимая наушников, невозмутимо продолжает идти и не реагирует на журналиста. Он подходит ко входу в парламент, кивает подходящей к двери коллеге по фракции Ирине Верещук и заходит в здание.

Сергей Андрушко, обращаясь к последней, спрашивает: «Он что, не говорит?» «Он ни с кем не говорит… Не обращайте внимания», — отвечает Ирина Верещук и заходит в здание.

Ранее «Слуга народа» Николай Тищенко взбунтовался против проекта закона о системе общественного здоровья, в разработке которого принимали и его коллеги по фракции, заявив, что он выступает против обязательной вакцинации украинцев.

Фото Николая Тищенко из социальных сетей.

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Моргенштерн

«Что делают эти тети?» MARUV своим танцем «смутила» Моргенштерна в Дубае

тимошенко

Юлия Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое

Дан Балан

Dan Balan одной фразой взбудоражил фанатов его пары с Тиной Кароль

Наталья Могилевская

«Специалистке по похудению» Наталье Могилевской пришлось оправдываться

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер