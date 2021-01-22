«Он ни с кем не говорит»: «слуга» Тищенко устроил сцену журналисту

Журналист программы «Схемы» Сергей Андрушко показал лайфхак «слуги народа» Николая Тищенко — как можно избежать ответов на неудобные вопросы представителей массмедиа.

На стилизованном «под старину» видео, которое журналист разместил в социальных сетях, показано как он пытается получить от Тищенко ответ на вопрос о том, поддерживает ли тот парламентариев, которые пишут депутатские запросы в собственных интересах.

«Слуга народа», не снимая наушников, невозмутимо продолжает идти и не реагирует на журналиста. Он подходит ко входу в парламент, кивает подходящей к двери коллеге по фракции Ирине Верещук и заходит в здание.

Сергей Андрушко, обращаясь к последней, спрашивает: «Он что, не говорит?» «Он ни с кем не говорит… Не обращайте внимания», — отвечает Ирина Верещук и заходит в здание.

Ранее «Слуга народа» Николай Тищенко взбунтовался против проекта закона о системе общественного здоровья, в разработке которого принимали и его коллеги по фракции, заявив, что он выступает против обязательной вакцинации украинцев.

Фото Николая Тищенко из социальных сетей.

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter