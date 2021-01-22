«На кровати лежал!» Появившиеся от Фукса подробности о Кернесе разозлили Добкина

Политик Михаил Добкин обрушился с критикой на друга умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса, бизнесмена Павла Фукса, давшего уже два больших интервью о харьковском городском голове.

Так, в интервью «Украинской правде» бизнесмен, в частности, ответил на вопрос журналистов о предвыборной кампании в Харькове — местные выборы принесли победу Кернесу, который заболел коронавирусом и был госпитализирован в берлинскую больницу. Бизнесмен, в частности, рассказал о фотографии, которая была сделана в палате, где лежал Геннадий Кернес — тот снялся вместе с сыном, а Павел Фукс выложил фото в соцсети.

«Как только врачи разрешили — так сразу и сфотографировали. Там же телефон так просто не пронести, он в реанимации лежал. Он как из комы вышел, врачи не разрешали и говорили: не вздумайте. Потом разрешили, полчаса, час, далее два часа быть с ним. Это же немцы, там все серьезно, в „Шарите“ все очень четко», — рассказывал он о времени, когда Кернесу стало легче.

«Во время кампании вы не понимали, что ваш друг не сможет управлять городом?» — спросили у Павла Фукса. «Слушайте, он руководил городом последние два года примерно в таком же состоянии. Да, очень много дел делал Терехов, это его первый заместитель. Но Геннадий так и управлял уже!» — ответил тот.

После этого свое интервью с Фуксом опубликовало еще и издание «НВ».

Реагируя, Михаил Добкин упомянул слова профессора Преображенского из кинофильма «Собачье сердце: «И — Боже вас сохрани- не читайте до обеда советских газет!»

«Не зря профессор Преображенский давал такой совет доктору Борменталю. Наткнулся я сегодня до обеда на одну из таких „газет“… „Новое Время“ (хотя статья размещена на сайте „УП“. — Авт.) называется. Окинул взглядом изложенные мысли „почетного друга“ Геннадия Кернеса и, честно говоря, расстроился. Оказывается, последние полтора года Кернес Харьковом не руководил. Он, по словам не друга министра МВД, все больше на кровати лежал! А руководили городом за него другие. Точнее — другой. Вот мне одно только не понятно, а 110 тысяч харьковчан, в морозный декабрьский день тоже не с Геной приходили проститься? Они к Терехову, что ли в километровой очереди стояли?! Какие же вы мелкие! И смешные. А еще подлые», — пишет Добкин в соцсетях.

Ранее Михаил Добкин рассказал, почему ссорился с Геннадием Кернесом, упомянув об «огромной ревности на грани фанатизма» последнего. По словам Добкина, перешедшего в то время на работу в Харьковскую ОГА, Кернесу не понравилась его самостоятельность и то, что тот не стал чаще обращаться за советами к харьковскому городскому голове.

Фото со странички Михаила Добкина в соцсетях.



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