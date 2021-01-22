"Жесткая любовь": Гончарук спрогнозировал отношения США и Украины при Байдене

Политика нового президента США Джо Байдена в отношении Украины станет более жесткой. Ее можно будет описать термином tough love («жесткая любовь»). Такое мнение в комментарии «Гордон» высказал экс-премьер Алексей Гончарук, который сейчас находится в США.

По мнению Гончарука, команда Байдена хорошо осведомлена о ситуации в Украине. «Президент Джо Байден очень хорошо понимает украинский вопрос… Люди, которых он назначает в администрацию, тоже, как правило, хорошо осведомлены… Некоторые даже имеют украинские корни», — напомнил экс-премьер.

«Новая администрация Белого дома будет уделять Украине больше внимания… Это означает, что помощь увеличится, но требования станут более четкими, приоритеты — более понятными… Антикоррупционная повестка точно окажется в фокусе внимания новой администрации США», — считает Гончарук.

Напомним, юрист Марк Фейгин в интервью «ФАКТАМ» обратил внимание, что Байден занимался Украиной, будучи вице-президентом, а значит, и на президентском посту Украина останется в поле его интересов. Правозащитник полагает, что стране будут поставлены ультимативно жесткие условия по реформам, по борьбе с коррупцией, роли олигархии.

Бывший посол США в России и научный сотрудник Атлантического совета Александр Вершбоу согласен: Байден осведомлен о ситуации в Украине и двусмысленных сигналов более не будет. Сохранится военная помощь, останутся в силе антироссийские санкции и поддержка украинских реформ.

Фото whitehouse.gov



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