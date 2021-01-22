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Политика

Очередное падение: у Кличко прокомментировали ситуацию с потолком в переходе на Майдане

19:12 22 января 2021
обвал потолка на Майдане
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Утром в пятницу, 22 января, в знаменитом подземном переходе, называемом горожанами «трубой», на майдане Незалежности возле одного из выходов с потолка упала часть подвесной конструкции. Пострадавших, к счастью, нет.

Комментируя обрушение подвесного потолка в подземном переходе на майдане Незалежности в центре Киева, в Киевской городской администрации сообщили, что потолок был оборудован на средства инвесторов в рамках реконструкции к чемпионату Европы по футболу 2012 года, а работы проводила частная подрядная организация. Об этом говорится в сообщении КГГА, пишет издание «Дело».

Однако это далеко не первое ЧП подобного рода в Киеве. Напомним, 15 декабря на Шулявском путепроводе в Киеве на проезжую часть одновременно упали три электроопоры, несмотря на то, что незадолго до их падения реконструированный мост торжественно открыли с участием Виталия Кличко. Тогда мэр возложил главную ответственность на генерального подрядчика.

Несмотря на периодические инциденты, связанные с разрушением инфраструктурных объектов в столице, политический консультант Виктор Таран утверждает, что мэр Кличко намерен принять участие в следующих президентских выборах.

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