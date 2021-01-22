28.10 / 28.30 33.99 / 34.39
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

По данным СМИ, министр юстиции помогает людям Януковича решать хозяйственные споры

20:32 22 января 2021
малюська
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

По данным СМИ, министр юстиции Денис Малюська якобы помогает близким соратниками экс-президента-беглеца Януковича Юрию Иванющенко и Ивану Аврамову завладеть рынком «Столичный». Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Телеграф.

По информации издания, в 2015 году компания «Спецстрой-монолит» предоставила заем рынку «Столичный» в размере более 40 миллионов гривен. В качестве обеспечения обязательств, рынок «Столичный передал в ипотеку павильон «Овощи-фрукты».

«Но уже в начале 2020 года, по данным журналистского расследования, рынок „Столичный“ захватили люди Юрия Иванющенко и Ивана Аврамова. Были незаконно изменены директора предприятия и сформированы долги перед подконтрольными компаниями Иванющенко-Аврамова на сумму более 300 млн грн., о чем свидетельствуют данные реестра судебных решений. В течение 2020 года рынок „Столичный“ не выполнял свои обязательства по возврату займа и в правление нового директора Рустема Абдукадырова был сознательно доведен до банкротства», — говорится в статье.

Автор материала отмечает, что сам факт неплатежеспособности и нарушения условий договора займа является основанием для применения ипотечного предупреждения и дает возможность кредитору приобрести право собственности на имущество: «Поэтому 13 января 2021 года компания „Спецстрой-монолит“ обратила взыскание на предмет ипотеки и заключила нотариально удостоверенный договор купли-продажи, поскольку это не профильное направление кредитора».

Однако, как отмечает СМИ, 14 января 2021 года рынок «Столичный» оспорил переход права собственности на павильон к кредитору в комиссии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации Минюста.

«Дело безотлагательно, с нарушением порядка рассмотрения жалоб, назначается к рассмотрению 21-го января. В этот же день комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации, с нарушением порядка рассмотрения жалоб, а также Закона Украины „О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений“ принимает решение в форме заключения об отмене всех регистрационных действий», — отмечается в материале.

Вероятно, указанный вывод мог быть заранее подготовлен и согласован Министром юстиции, Иваном Аврамовым и Юрием Иванющенко.

«При этом компетенция Министерства юстиции Украины относительно признания недействительным или отмены сделок, тем самым отмены права собственности, на основании которых приняты обжалуемые решения, законодательством не определена», — говорится в статье.

Автор материала добавляет, что в Едином государственном реестре судебных решений говорится, что Постановлением Белоцерковского горрайонного суда Киевской области от 15 января 2021 года был наложен арест на павильон «Овощи-фрукты», а также запрещено Министерству юстиции Украины осуществлять любые регистрационные действия в отношении этого павильона.

«Несмотря на это, министр юстиции Денис Малюська якобы готов отменить в пользу Юрия Иванющенко и Ивана Аврамова любые регистрационные действия в Реестре недвижимого имущества в Украине», — говорится в материале «Телеграфа».

Напомним, 21 января под стенами Офиса противодействия рейдерству прошла акция протеста. В частности, активисты в комментарии репортерам «Прямого» заявили, что подозревают топ-чиновников Министерства юстиции в помощи соратниками Януковича и потребовали остановить рейдерский захват рынка «Столичный».

25

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мишина

«Холостячка» Мишина засомневалась в словах Эллерта о любви

Моргенштерн

«Что делают эти тети?» MARUV своим танцем «смутила» Моргенштерна в Дубае

Кернес и Добкин

«На кровати лежал!» Появившиеся от Фукса подробности о Кернесе разозлили Добкина

Тина Кароль

«Застегнула на бедрах»: Тина Кароль «устроила революцию» с сережками

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер