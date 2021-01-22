По данным СМИ, министр юстиции помогает людям Януковича решать хозяйственные споры

По данным СМИ, министр юстиции Денис Малюська якобы помогает близким соратниками экс-президента-беглеца Януковича Юрию Иванющенко и Ивану Аврамову завладеть рынком «Столичный». Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Телеграф.

По информации издания, в 2015 году компания «Спецстрой-монолит» предоставила заем рынку «Столичный» в размере более 40 миллионов гривен. В качестве обеспечения обязательств, рынок «Столичный передал в ипотеку павильон «Овощи-фрукты».

«Но уже в начале 2020 года, по данным журналистского расследования, рынок „Столичный“ захватили люди Юрия Иванющенко и Ивана Аврамова. Были незаконно изменены директора предприятия и сформированы долги перед подконтрольными компаниями Иванющенко-Аврамова на сумму более 300 млн грн., о чем свидетельствуют данные реестра судебных решений. В течение 2020 года рынок „Столичный“ не выполнял свои обязательства по возврату займа и в правление нового директора Рустема Абдукадырова был сознательно доведен до банкротства», — говорится в статье.

Автор материала отмечает, что сам факт неплатежеспособности и нарушения условий договора займа является основанием для применения ипотечного предупреждения и дает возможность кредитору приобрести право собственности на имущество: «Поэтому 13 января 2021 года компания „Спецстрой-монолит“ обратила взыскание на предмет ипотеки и заключила нотариально удостоверенный договор купли-продажи, поскольку это не профильное направление кредитора».

Однако, как отмечает СМИ, 14 января 2021 года рынок «Столичный» оспорил переход права собственности на павильон к кредитору в комиссии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации Минюста.



«Дело безотлагательно, с нарушением порядка рассмотрения жалоб, назначается к рассмотрению 21-го января. В этот же день комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации, с нарушением порядка рассмотрения жалоб, а также Закона Украины „О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений“ принимает решение в форме заключения об отмене всех регистрационных действий», — отмечается в материале.

Вероятно, указанный вывод мог быть заранее подготовлен и согласован Министром юстиции, Иваном Аврамовым и Юрием Иванющенко.

«При этом компетенция Министерства юстиции Украины относительно признания недействительным или отмены сделок, тем самым отмены права собственности, на основании которых приняты обжалуемые решения, законодательством не определена», — говорится в статье.

Автор материала добавляет, что в Едином государственном реестре судебных решений говорится, что Постановлением Белоцерковского горрайонного суда Киевской области от 15 января 2021 года был наложен арест на павильон «Овощи-фрукты», а также запрещено Министерству юстиции Украины осуществлять любые регистрационные действия в отношении этого павильона.

«Несмотря на это, министр юстиции Денис Малюська якобы готов отменить в пользу Юрия Иванющенко и Ивана Аврамова любые регистрационные действия в Реестре недвижимого имущества в Украине», — говорится в материале «Телеграфа».

Напомним, 21 января под стенами Офиса противодействия рейдерству прошла акция протеста. В частности, активисты в комментарии репортерам «Прямого» заявили, что подозревают топ-чиновников Министерства юстиции в помощи соратниками Януковича и потребовали остановить рейдерский захват рынка «Столичный».





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