Экс-соратник Януковича Гончаренко забронировал Зеленскому и Ермаку номер в отеле Ростова

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в день рождения президента Владимира Зеленского, которому 25 января исполнилось 43 года, забронировал ему, а также главе его Офиса Андрею Ермаку номера в гостинице Ростова.

«С Днем рождения, Владимир Александрович. Вы работали уже больше двух недель, поэтому, думаю, сильно устали. А что может быть лучше отдыха в живописном городе Ростов. Забронировал вам отель на первое время, дальше уже сами обустроитесь, разберетесь. Один важный момент: курить айкосы запрещено, поэтому специально взял с балконом. Пензлюй. Те», — написал Гончаренко на своем Telegram-канале и добавил скрин брони.

Напомним, что сейчас Алексей Гончаренко является членом фракции «Европейской солидарности», а с 2006 года он был среди «регионалов», в частности, в составе этой политсилы избирался в Одесский горсовет. На тот момент Партию регионов возглавлял Виктор Янукович, в 2014 году сбежавший в Россию и давший первую пресс-конференцию в Ростове.

Напомним, что слово «пензлює» упоминается в клипе харьковской группы «Жадан и Собаки», где также звучат слова «Вова», «билет» и «Ростов».

Фото с сайта Офиса президента.



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