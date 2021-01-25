«Это не первая моя жена. Но последняя»: вдова Кернеса показала их поцелуй

Вдова умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская продолжает скорбеть. Женщина опубликовала в Instagram трогательное видео-воспоминание, в котором она вместе с мужем. В ролике еще молодой и здоровый Кернес говорит об Оксане, что это не первая его жена, но точно последняя.

«Каждую ночь кто-нибудь подумает о тебе перед тем, как лечь спать. Для кого-то ты значишь все. Ты говорил, люби людей, которые относятся к тебе правильно и забудь о тех, кто этого не делает. Пусть твоя душа обретёт покой… Спасибо за наши 25», — написала молодая женщина.

Под постом молодой женщина комментаторы оставили слова поддержки и сочувствия.

Оксана Гайсинская — третья жена Кернеса. Общих детей у них не было. У Гайсинской есть сын Родион от предыдущего брака. Парню 26 лет и Геннадий Кернес называл его своим сыном. А парень считал Геннадия Адольфовича своим отцом и находился рядом с Кернесом во время лечения в Германии, как и его мама.

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