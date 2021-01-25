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Политика

Истерика Дубинского после санкций от США удивила Богуцкую

12:31 25 января 2021
Дубинский

Депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая рассказала, как развивается история с американскими санкциями Александру Дубинскому.

По словам Богуцкой, Дубинский «защищается, аки лев» и намерен на заседании фракции 25 января доказать свою невиновность.

«Саша дал уже серию интервью, подготовился, собрав разные документы, рассказал всем, что это — заказ „соросят-пинчучат-шабунят“, сказал, что на фракции расскажет что-то сенсационное о „некоторых“ депутатах нашей фракции», — уточнила нардеп, добавив, что не понимает, с какой целью это делается.

Богуцкая отмечает, что США санкции в отношении Дубинского все равно не отменят. Возможно, Дубинского исключат из фракции, хотя она не уверена, что будет достаточное количество голосов. Но при этом он все-равно останется депутатом.

«Не понимаю, как дебаты на фракции могут помочь Дубинскому?» -пишет Богуцкая.

Напомним, США внесли Александра Дубинского и еще шестерых украинских политиков в санкционный список из-за вмешательства в американские выборы.

Ранее суд обязал генпрокурора открыть уголовные производства в отношении народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача. Это связано с заявлении политиков о якобы коррупции тогда еще кандидата, а ныне избранного президента США Джо Байдена. На днях Офис генпрокурора завел уголовное производство в отношении «Слуги народа» Александра Дубинского.

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