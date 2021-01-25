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Политика

Юлия Тимошенко впечатлила новым стилем

12:52 25 января 2021
Юлия Тимошенко

Парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов выложил в сеть свежие фото главы «Батьківщини» Юлии Тимошенко, акцентировав внимание на ее прическе.

«Практически весь декабрь Юлия Владимирвна отсутствовала. Сейчас — к новой борьбе», — пишет фотограф на своей страничке в соцсетях и публикует «новый лук» политика.

Юлия Владимировна, давно отказавшаяся от косы и отдав предпочтение прическе с более свободно лежащими волосами, в этот раз была на согласительном заседании руководителей парламентских фракций без ставшего привычным аксессуара — очков.

Ранее Ян Доброносов назвал стильным элегантный наряд «слуги народа» — замглавы комитета по здравоохранению Оксаны Дмитриевой. Нардеп приходила в Раду в белом платье, в тон туфлям красном пиджаке с оригинальными рукавами, надев при этом черную маску.

Фото Юлии Тимошенко из социальных сетей.

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